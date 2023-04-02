«Он дерётся с моими огрызками». Экс-соперник Джошуа раскритиковал его за бой с Франклином

Британский экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Диллиан Уайт, в прошлом встречавшийся в ринге со звёздным соотечественником Энтони Джошуа, раскритиковал его за организацию поединка с американцем Джермейном Франклином.

Напомним, Уайт сразился с Франклином в ноябре и победил его раздельным судейским решением (115-115, 116-112, 116-112).

«Джошуа – дурак. Он дерётся с моими огрызками и несёт чушь: «Оу, Франклин набрал отличную форму». Нет, это не так! Самое сложное – нанести бойцу первое поражение. Франклина уже побили, его воля сломлена. Сейчас он судится со своим промоутером, и это оказывает влияние на него. Джошуа дерётся с жертвой», – сказал Уайт в интервью iFL TV.

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