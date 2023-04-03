Фото: легенды MMA Боб Сапп и Куинтон Джексон провели бой в одной футболке на двоих
Поделиться
Легенды смешанных единоборств, американцы Боб Сапп и Куинтон «Ремпейдж» Джексон приняли участие в странном боксёрском поединке в рамках шоу Fight Circus 6, прошедшем на минувших выходных в Таиланде.
Ветераны объединились в одну команду, одев большую футболку с национальным флагом, в которой каждый смог использовать только одну руку.
Шуточный поединок завершился досрочно в третьем раунде. Во втором раунде произошла временная остановка – бойцы начали избивать рефери, который поддержал инициативу и попытался провести тейкдаун под бурное одобрение публики.
Комментарии
- 3 апреля 2023
-
01:21
-
01:00
-
00:00
- 2 апреля 2023
-
23:57
-
23:20
-
23:06
-
22:09
-
21:53
-
21:36
-
21:16
-
20:10
-
19:59
-
19:15
-
19:04
-
18:05
-
17:28
-
16:27
-
15:50
-
15:08
-
14:16
-
13:36
-
13:15
-
12:51
-
11:58
-
11:51
-
10:58
-
09:28
-
09:13
-
08:12
-
08:02
-
02:27
-
02:09
-
01:30
-
01:11
-
00:40
Партнерский контент