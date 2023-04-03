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Фото: легенды MMA Боб Сапп и Куинтон Джексон провели бой в одной футболке на двоих

Фото: легенды MMA Боб Сапп и Куинтон Джексон провели бой в одной футболке на двоих
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Легенды смешанных единоборств, американцы Боб Сапп и Куинтон «Ремпейдж» Джексон приняли участие в странном боксёрском поединке в рамках шоу Fight Circus 6, прошедшем на минувших выходных в Таиланде.

Ветераны объединились в одну команду, одев большую футболку с национальным флагом, в которой каждый смог использовать только одну руку.

Шуточный поединок завершился досрочно в третьем раунде. Во втором раунде произошла временная остановка – бойцы начали избивать рефери, который поддержал инициативу и попытался провести тейкдаун под бурное одобрение публики.

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