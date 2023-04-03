Рахмонов удалил сообщение про волков после слов Чимаева

Рейтинговый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, удалил сообщение про волков, которым он сопроводил свою фотографию. Теперь на его странице в соцсетях есть только фото без какой-либо подписи.
Ранее Рахмонов подписал снимок следующим текстом: «Некоторые говорят, что они – волки… Волки под нами».
Позже заявление сделал шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Он написал следующее: «Называться волком – это честь, чем быть шакалом по жизни». С чеченского языка прозвище Чимаева – Борз, что на русский переводится как волк.
В последнем бою Чимаев встречался с американцем Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Рахмонов в последнем поединке победил Джеффа Нила (США).
Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто:
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