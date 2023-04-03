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Хамзат Чимаев сделал заявление после слов Шавката Рахмонова о волках

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав новое фото. Его он сопроводил следующим текстом:

«Некоторые говорят, что они – волки… Волки под нами».

Фото: Из личного архива Шавката Рахмонова

Вскоре после этого известный шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев у себя в социальных сетях написал следующее сообщение:

«Называться волком – это честь, чем быть шакалом по жизни».

Отметим, что прозвище Чимаева — Борз (в переводе с чеченского – волк). В последнем бою Хамзат Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Рахмонов в последнем поединке одолел представителя США Джеффа Нила.

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто: