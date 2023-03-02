Единственный, кто может размотать Чимаева. Крутой Рахмонов прёт за поясом UFC!

На грядущем турнире UFC 285 поклонникам ММА не стоит ограничиваться только супербоем Джон Джонс — Сириль Ган. В частности, одним из героев основного карда станет казахстанский боец Шавкат Рахмонов, которому будет противостоять американец Джефф Нил. Непобеждённого Шавката ждёт непростое испытание: Джефф обладает огромным опытом и может похвастаться победами над такими крутыми оппонентами, как Белал Мухаммад и Висенте Луке. Но Рахмонов всё равно считается фаворитом — потому что он невероятно крутой боец.

Главной звездой полусреднего веса многие считают Хамзата Чимаева — чеченский швед красиво ворвался в UFC и всё ближе подбирается к титулу. Но в дивизионе полным-полным шикарных спортсменов: действующий чемпион Леон Эдвард, экс-чемпион Камару Усман, Колби Ковингтон и многие другие. Однако Рахмонов имеет отличные шансы переехать всех этих ребят, включая и Чимаева! У казахстанца по прозвищу Номад почти нет слабых мест: он выиграл все 18 своих профессиональных боёв и ни разу не полагался на решение судей.

Шавкат одинаково хорош как в стойке, так и в партере — неудивительно, что его победы нокаутами и сабмишенами поделены аккуратно поровну. Рахмонов очень силён физически, его выносливость практически бесконечна, а бойцовский интеллект на уровне суперзвёзд промоушена. С характером и дисциплиной у Номада тоже полный порядок — он хладнокровен и тщательно готовится к каждому бою. Если Шавкату чего и не хватает, так только опыта боёв с топовыми оппонентами, что вполне поправимо.

Даже конкуренты в восторге от Рахмонова: «Если честно, то я хочу драться со всеми из топ-15. Например, с Шавкатом Рахмоновым — это страшный чувак. Я думаю, он один из лучших и перспективных ребят. Даже просто называя его имя, я чувствую, как моя кровь бурлит. Думаю, для меня это будет вызовом, а я в этой игре как раз ради таких вызовов», — рассказывал боец UFC Джек Делла Маддалена.

Очень хотелось бы увидеть поединок Рахмонова с Чимаевым, тем более что у парней есть история небольшого конфликта. Хамзат даже называл своего казахстанского коллегу «чурбаном», за что может и поплатиться в октагоне. Впрочем, пока у бойцов совсем разные пути: Чимаев активно ловит хайп и взлетает вверх по турнирной лестнице, а скромный Рахмонов поднимается к вершине неторопливо. Но Номад туда обязательно дойдёт — и станет первым чемпионом UFC из Казахстана! В этом практически нет сомнений.