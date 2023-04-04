«Будет интересно увидеть противостояние двух школ». Глава RCC — о бое Штыркова и Немкова
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Глава RCC Николай Клименко поделился ожиданиями от долгожданного поединка между Иваном Штырковым и Виктором Немковым, который возглавит RCC 15 в Екатеринбурге. Турнир пройдёт 13 мая.
«Мы давно рассматривали этот поединок между Иваном Штырковым и Виктором Немковым, но различные обстоятельства мешали организовать этот бой. Слава богу, мы подписали контракт и ждём возвращения Ивана и Виктора на площадку RCC MMA.
Две мощные команды представляют каждый из спортсменов: «Архангел Михаил» представляет Иван Штырков, а Виктор — команду Федора Емельяненко. Будет интересно увидеть противостояние двух школ», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
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