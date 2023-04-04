«Не удивлюсь, если он принимает стероиды». Масвидаль раскритиковал Чимаева

Двукратный претендент на титул UFC, американский ветеран Хорхе Масвидаль высказался о шведском проспекте полусреднего веса (до 77 кг) Хамзате Чимаеве.

«От него требуется лишь укладываться в лимит дивизиона и не принимать запрещённые вещества. Не хочу обвинять его в употреблении стероидов, хотя я бы не удивился. Если человек не может уложиться в вес и при этом принимает стероиды, то он не боец. Вали отсюда.

Не так давно он завершил карьеру, потому что простудился или переболел коронавирусом. Не думаю, что он надолго задержится в спорте», – сказал Масвидаль в интервью Sporting News.

Напомним, на турнире UFC 287, который состоится уже на предстоящих выходных в Майами (США), Масвидаль сразится с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.