Чимаев и Рахмонов закусились по понятиям. Что происходит?

Хамзат Чимаев продолжает находиться в подвешенном состоянии. UFC никак не может назначить для Борза следующий поединок. В последний раз он выходил в октагон 10 сентября прошлого года. Хамзат играючи расправился с Кевином Холландом, засабмитив американца уже на третьей минуте. После этого Чимаев успел вызвать практически весь свой дивизион, даже замахнулся на другую весовую категорию, но никто не хочет принимать бой.

Хамзат давненько уже охотится за лютейшим бойцом Шавкатом Рахмоновым. Правда, изначально многие относились к такой идее с недоверием. Но сам представитель Казахстана заявил, что обязательно примет бой, если его предложит организация.

Шавкат Рахмонов боец UFC из Казахстана «Брат Чимаева говорил, что не хочет боя между нами? Честно говоря, он правильно говорит. Мы два братских народа. Просто это спорт. У меня никаких претензий ни к кому нет. Просто если ему предложит UFC, он же не будет отказываться. Я тоже не буду отказываться. Это просто спорт. Ко всем чеченцам хорошо отношусь. В принципе братский народ. Бой покажет, кто сильнее».

Шавката изначально планировали свести с другим соперником – Белалом Мухаммадом. Об этом сообщал президент UFC Дана Уайт. Однако американский боец отказался от возможного поединка с Рахмоновым. Теперь представитель Казахстана хочет топового соперника — и никак иначе. Его цель — титульный поединок в кратчайшие сроки.

Спокойный Шавкат, видимо, решил взять ситуацию в свои руки. Он прекрасно понимает, что бой с Чимаевым – мегавыгодное решение. Поэтому Нома решил задеть Борза в социальных сетях, вывести на конфликт. И разместил провокационную фотографию с однозначным посланием: «Некоторые говорят, что они – волки… Волки под нами».

Шавкат Рахмонов Фото: из личного архива Шавката Рахмонова

Реакция Хамзата не заставила себя долго ждать. Он ответил жёстко, выражения не подбирал: «Называться волком – честь, это лучше, чем быть шакалом по жизни». И этой реплики Борза хватило, чтобы Шавкат удалил подпись под фотографией с волками. Сам снимок он оставил на месте, просто отредактировав пост.

Если организация примет решение организовать поединок, оба спортсмена согласятся, в этом нет сомнений. А по последним поступкам Хамзата и Шавката заметно, что они если не враждебны друг к другу, то на бой настроены точно. И разгонять такой поединок не придётся. В соцсетях уже бушует пожар. Этот бой может перебить по значимости схватку Хабиба и Конора!

А удаление представителем Казахстана подписи к фотографии только подливает масла в огонь. Шавкат сдал назад? Или просто принял условия игры Борза и проиграл ещё до выхода в клетку.