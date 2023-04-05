Ломаченко сказал, при каком условии согласится на бой с абсолютным чемпионом Иноуэ
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) высказался о потенциальном поединке с ещё одним чемпионом в трёх дивизионах и абсолютным чемпионом в легчайшем весе (до 53,5 кг), японцем Наоей Иноуэ (24-0, 21 KO).
По словам украинца, поединок может состояться в лимите полулёгкого веса (до 57,2 кг), где он начинал профессиональную карьеру.
«Подрался бы я с Иноуэ? Возможно. Я забыл, как сгонять вес. Мне нужно попытаться уложиться в лимит полулёгкого веса. Конечно, всегда интересно встречаться с лучшими бойцами из ближайших дивизионов. Я смотрел его бои. У него есть сила. Это элитный боец», – приводит слова Ломаченко издание BoxingScene.
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