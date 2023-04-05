Бёрнс: могу стать следующим претендентом на титул UFC, если ярко остановлю Масвидаля

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразильский ветеран Гилберт Бёрнс считает, что яркая победа в предстоящем бою со звёздным американцем Хорхе Масвидалем способна изменить мнение руководства о том, кто должен следующим сразиться за пояс.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что действующий чемпион британец Леон Эдвардс проведёт защиту против американца Колби Ковингтона.

«Я считаю, что у меня есть возможность заставить засомневаться Дану Уайта, болельщиков и медиа в том случае, если я ярко остановлю Масвидаля. Я могу сделать так, чтобы я стал следующим претендентом на титул. Будет немало разговоров о том, что Бёрнс должен стать следующим. Сейчас это в моей власти, и я работаю над этим», – приводит слова Бёрнса MMA Fighting.