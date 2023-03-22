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UFC: Леон Эдвардс отказал Колби Ковингтону в титульном бое, возможные поединки с Исламом Махачевым и Хамзатом Чимаевым

Эдвардс сам плывёт в руки Махачева! Он отказал Дане и Ковингтону
Сергей Сорокин
Эдвардс сам плывёт в руки Махачева!
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Леон рискует оказаться в тисках чеченца и дагестанца.

Меньше недели прошло с того момента, как Леон Эдвардс защитил чемпионский титул UFC в полусреднем весе. Но в соперники на следующий бой с британцем уже выстроилась настоящая очередь! Примечательно, что в ней оказались сразу два парня, за судьбой которых пристально следят россияне. На пояс Эдвардса посягают Ислам Махачев и Хамзат Чимаев. Организация пыталась оградить Леона от дагестанца и чеченца, но он сам буквально идёт к ним в руки.

UFC 2023. UFC 286, Лондон, Великобритания
Леон Эдвардс (W) - Камару Усман
19 марта 2023, воскресенье. 02:15 МСК
Леон Эдвардс
Окончено
MD
Камару Усман

Сразу после поединка Леона президент UFC Дана Уайт сообщил имя следующего претендента на пояс. Им стал Колби Ковингтон, который в последнее время не особо активничал в октагоне.

Последний бой американца прошёл больше года назад. И Эдвардс внезапно заявил, что не собирается сражаться с Хаосом. Он упрекнул потенциального соперника в сознательном простое и напомнил о последних осечках.

Леон Эдвардс
Леон Эдвардс
чемпион UFC в полусреднем весе

«Имею полное право не подписывать контракт на поединок с Колби. Он точно не получит титульный бой. Посмотрите на мой путь. Нельзя получить титульный поединок после того, как ты дважды проиграл парню, которого я дважды побил. Колби выиграл у Масвидаля и пропал на полтора года даже из социальных сетей. А теперь стал претендентом, неожиданно оказавшись на взвешивании. Пускай заслужит право подраться за пояс».

Сам Колби опешил от такой наглости. И даже пригрозил Леону серьёзными штрафными санкциями: «Вот единственный совет, который я тебе дам, потому что в следующий раз тебе просто надерут задницу. Есть такое изречение, Леон – закрой свой рот и слушай. Открой свои глупые уши и послушай совет, который тебе даю, потому что это единственный совет, который я собираюсь дать тебе: не перечь своему боссу. Помни это, Леон. Ты не должен перечить своему боссу», — приводит слова Ковингтона MMA Fighting.

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Возможно, Эдвардс просто блефует и уже сейчас начинает разгонять свой поединок с Ковингтоном. Но если это не так… То Леон рискует оказаться зажатым между молотом и наковальней. И очень любопытно, как право подраться с чемпионом в полусреднем весе поделят наши парни. Конечно, Махачев сразу же после поединка выразил желание подраться с британцем осенью в Абу-Даби. Но и высказывание Чимаева красноречиво говорит о том, что уступать дорогу он не собирается никому: «Моя добыча. Всем остальным не вмешиваться».

Эдвардс отказывается от боя с Ковингтоном и автоматически открывает дорогу для Махачева и Чимаева. Однако это выглядит странно, учитывая отсутствие борьбы у британца. Неужели он настолько уверен в своей ударной технике, что готов закрыть глаза на мощь Ислама и Хамзата? А вдруг хитрый британец просто хочет столкнуть лбами дагестанца и чеченца? Такой ход от Леона может привести к крайне непредсказуемым последствиям.

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