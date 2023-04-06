А. Емельяненко устроил дебош в аэропорту, а прибывшие полицейские — фотосессию с ним

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко задержал вылет рейса из Екатеринбурга в Москву. Об этом информирует «Екатеринбург Онлайн» со ссылкой на блогера Анну Данилову, которая летела на том же самолёте.

«Это был рейс «Уральских авиалиний». Есть переход, когда вы идёте из зала ожидания к автобусу. Я иду по лестнице и слышу, охранник спрашивает: «Мужчина, а что вы там делали? Я только что видел, как вы справили тут нужду». Я сначала даже не поняла, кто это, потому что в боксе не разбираюсь. Это было в помещении, там плитка лежит. Пока ждали сотрудников полиции, все стояли в автобусе с открытыми дверями и слушали эту разборку. Ему говорит охранник: «Вы там написали, так нельзя. Сейчас вы заплатите штраф», — сказала Данилова.

По её словам, на замечание охранника Александр никак не отреагировал, за исключением грубой фразы в его адрес, после чего отправился в автобус. На место были вызваны сотрудники полиции. В результате разбирательств с рейса Емельяненко не сняли. Штраф он также не получил.

«Пришли сотрудники полиции, вывели его из автобуса. Началась какая-то милая беседа, они проверили документы и начали с ним фотографироваться, а после фотосессии отпустили. Я в шоке: боксёр нахулиганил, а полиция с ним фоткается. В 19:00 должны были вылететь, но задержали нас. 20 минут стояли в автобусе, мёрзли», — добавила Анна.

Фото: https://www.e1.ru/

Фото: https://www.e1.ru/

Фото: https://www.e1.ru/

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