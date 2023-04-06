Хамзат Чимаев обратился к чемпиону UFC Алексу Перейре
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в полусредней весовой категории, разместил новый пост на своей странице в социальной сети, выступив с обращением к чемпиону UFC в среднем весе Алексу Перейре.
«Не бойся, мальчик, я обещаю, что сделаю это очень быстро, скоро увидимся», — написал Чимаев.
Напомним, в ночь с 8 на 9 апреля мск Перейра проведёт поединок с представителем Новой Зеландии Исраэлем Адесаньей. Бой состоится на турнире UFC 287 и будет главным событием спортивного мероприятия.
Соперник Чимаева на данный момент не определён. Ранее Хамзат заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в среднем весе.
Боец UFC Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:
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