Дана Уайт оборвал журналиста, который задавал вопросы о потасовке Масвидаля и Холланда

В преддверии турнира UFC 287, который пройдёт в субботу на Miami-Dade Arena в Майами (США), состоялась пресс-конференция, на которой Дана Уайт вмешался и проследил за тем, чтобы ситуация снова не обострилась после вопросов журналистов о конфликте Хорхе Масвидаля и Кевина Холланда.

Ранее Масвидал и Холланд поссорились в гостинице, их пришлось разнимать охране отеля.

«Абсолютно ничего. Там не о чем говорить. Он просто грёбаный ублюдок, гоняющийся за влиянием. Не о чем разговаривать», — приводит слова Масвидаля USA Today.

«Нет, это не то, что ты говорил вчера, брат. Следи за своим поганым ртом», — ответил ему Холланд.

«Да ладно, эти двое даже не дерутся друг с другом. Прекратите это. У вас есть вопрос об этих парнях и о том, с кем они дерутся, или вы просто хотите развести здесь конфликт? Какой у тебя вопрос?» — сказал Дана Уайт.

Напомним, в соглавном событии карда в полусреднем весе Хорхе Масвидаль сразится с Гилбертом Бёрнсом, а Кевин Холланд — с аргентинцем Сантьяго Понциниббио.