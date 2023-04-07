Хабиб Нурмагомедов намекнул на своё возвращение

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, показав свою тренировку на беговой дорожке и анонсировав своё возвращение. Однако отдельно боец упомянул, что новым видом спорта будет не ММА.
«Июль. Я должен быть готов (не ММА)», — подписал своё видео Нурмагомедов.
Напомним, что на текущий момент Хабиб провёл свой последний бой в октябре 2020 года в главном событии турнира UFC 254. Соперником Нурмагомедова стал американец Джастин Гэтжи, которого россиянин победил удушающим приемом во втором раунде.
Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца, ушедшего из жизни в июле 2020 года. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.
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