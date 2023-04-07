Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC предположил, что бой Макгрегора с Чендлером не состоится

Экс-чемпион UFC предположил, что бой Макгрегора с Чендлером не состоится
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Эдди Альварес предположил, что поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером всё же не состоится.

«Если Макгрегор хочет и дальше соревноваться, то должен пройти допинг-тест. Но на мой взгляд, он сидит на стероидах сейчас. Поэтому если бой будет официально объявлен, а он провалит допинг-тест, то возникнет проблема. Если ты на стероидах, то в список чистых спортсменов тебе не попасть», — приводит слова Альвареса MMA News.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и Майкл Чендлер являются тренерами в очередном сезоне шоу The Ultimate Fighter. По окончании сезона они должны провести очный поединок в полусреднем весе.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года и проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.

Материалы по теме
Кормье выразил благодарность Макгрегору за помощь Хабибу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023