Тренер Махачева оценил шансы Чимаева в боях с Адесаньей и Перейрой

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева, высказался о потенциальных поединках шведского полусредневеса Хамзата Чимаева с лидерами среднего дивизиона (до 84 кг) – Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

«Это лишь моё мнение: я не считаю этих парней фаворитами в бою с Чимаевым. Потому что основной навык Чимаева это борьба, и в среднем дивизионе не найдётся равных ему в этом. Мне жаль это говорить, но эти парни не остановят его», – сказал Мендес в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 279, Чимаев досрочно победил в первом раунде американца Кевина Холланда.

Ранее Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с Мендесом.