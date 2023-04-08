Тренер Махачева оценил шансы Чимаева в боях с Адесаньей и Перейрой
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева, высказался о потенциальных поединках шведского полусредневеса Хамзата Чимаева с лидерами среднего дивизиона (до 84 кг) – Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.
«Это лишь моё мнение: я не считаю этих парней фаворитами в бою с Чимаевым. Потому что основной навык Чимаева это борьба, и в среднем дивизионе не найдётся равных ему в этом. Мне жаль это говорить, но эти парни не остановят его», – сказал Мендес в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 279, Чимаев досрочно победил в первом раунде американца Кевина Холланда.
Ранее Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с Мендесом.
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