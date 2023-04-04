«Пожалуйста, открой глаза». Хабиб Нурмагомедов показал смешное фото с Хавьером Мендесом

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, показав общую фотографию с известным тренером Хавьером Мендесом.

«Всегда рад видеть, тренер и, пожалуйста, открой глаза», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене UFC. Последним его поединком стало противостояние с представителем США Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Ислам Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем: