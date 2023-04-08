Дана Уайт ответил, сразится ли Масвидаль за титул, если победит Бёрнса
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Президент UFC Дана Уайт высказался о титульных перспективах американского ветерана Хорхе Масвидаля, ранее заявившего, что он сразится за пояс организации в случае досрочной победы над бразильцем Гилбертом Бёрнсом.
«Позвольте мне сказать, как всё будет: если Масвидаль выступит ярко против такого парня как Гилберт Бёрнс, которого я не могу уважать сильнее… Если Леон Эдвардс победит Колби Ковингтона, бой Эдвардса и Масвидаля получился бы огромным. Люди захотят увидеть этот бой больше всего на свете. И мы могли бы провести его в Майами», – сказал Уайт на пресс-конференции.
Напомним, поединок Масвидаля и Бёрнса станет соглавным событием турнира UFC 287, который состоится завтра, 9 апреля, в Майами (США).
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