Белал Мухаммад дал прогноз на бой Масвидаля и Бёрнса

Четвёртый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад высказался о предстоящем поединке соседей по дивизиону, соотечественника Хорхе Масвидаля и бразильца Гилберта Бёрнса, который состоится на турнире UFC 287.

«Я считаю, что это будет досрочная остановка. Мы видели, как Гилберт Бёрнс становился эмоциональным в бою и дрался неразумно. И я ожидаю, что он потратит много сил. У Масвидаля хорошая выносливость, он едва не финишировал Колби Ковингтона. С ним всё будет в порядке», – приводит слова Мухаммада MMAJunkie.

Прямую трансляцию турнира UFC 287 проведёт платформа UFC Fight Pass. Также российские зрители смогут увидеть турнир на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Начало основного карда в 5:00 мск, начало главного боя – около 7:00 мск.