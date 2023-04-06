Масвидаль объяснил, почему не придаёт значения рейтингам UFC

Двукратный претендент на титул UFC американский ветеран Хорхе Масвидаль объяснил, почему его не интересует место в рейтинге дивизиона.

«Колби [Ковингтон] никогда не продал бы 300 тысяч платных трансляций. Он сделал это, только когда подрался со мной, и я являюсь причиной всего. Леон [Эдвардс] также не является именем, собирающим кассу.

За титул сразятся я и Леон. А потом я буду готовиться к боям с любителями понюхать промежность, Усманом и Колби. Рейтинги не имеют значения, когда у вас есть король PPV в моём лице. Пока я делаю свою работу, мне не нужно думать о рейтингах», – приводит слова Масвидаля Sporting News.

Ранее в интервью Масвидаль раскритиковал звёздного проспекта организации шведа Хамзата Чимаева.

Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем