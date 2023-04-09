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Исраэль Адесанья нокаутировал Алекса Перейру и вернул пояс чемпиона UFC в среднем весе

Исраэль Адесанья нокаутировал Алекса Перейру и вернул пояс чемпиона UFC в среднем весе
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В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках главного события вечера действующий обладатель титула организации в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра встречался с представителем Нигерии Исраэлем Адесаньей.

Поединок продлился два раунда и закончился победой нигерийца нокаутом.

На счету Перейры семь побед и два поражение в профессиональной карьере. У Адесаньи — 24 победы и два поражения.

Напомним, бойцы встречались на турнире UFC 281 в ноябре, и тогда Перейра победил техническим нокаутом в пятом раунде.

В соглавном бою бывший претендент на титул в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хорхе Масвидаль встретился с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Поединок продлился все три раунда и завершился победой бразильца единогласным решением судей.

UFC 2023. UFC 287, Майами, США
Алекс Перейра - Исраэль Адесанья (W)
09 апреля 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Исраэль Адесанья
Окончено
KO
Алекс Перейра
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