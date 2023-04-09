«Скоро увидимся». Чимаев обратился к Адесанье после его победы над Перейрой
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В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках главного события вечера действующий обладатель титула организации в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра встречался с представителем Нигерии Исраэлем Адесаньей. Поединок продлился два раунда и закончился победой нигерийца нокаутом.
После окончания поединка шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к Исраэлю Адесанье. «Скоро увидимся», — написал Чимаев на своей страничке в «твиттере».
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 279, Чимаев досрочно победил в первом раунде американца Кевина Холланда.
Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой
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