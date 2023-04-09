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Чимаев обратился к президенту UFC: моё время пришло

Чимаев обратился к президенту UFC: моё время пришло
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В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках главного события вечера действующий обладатель титула организации в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра встречался с представителем Нигерии Исраэлем Адесаньей. Поединок продлился два раунда и закончился победой нигерийца нокаутом.

UFC 2023. UFC 287, Майами, США
Алекс Перейра - Исраэль Адесанья (W)
09 апреля 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Исраэль Адесанья
Окончено
KO
Алекс Перейра

После окончания поединка шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к президенту UFC Дане Уайту.

«Пришло моё время. Давайте сделаем это», — написал Хамзат в своих социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 279, Чимаев досрочно победил в первом раунде американца Кевина Холланда.

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто.

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