Чимаев обратился к президенту UFC: моё время пришло

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках главного события вечера действующий обладатель титула организации в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра встречался с представителем Нигерии Исраэлем Адесаньей. Поединок продлился два раунда и закончился победой нигерийца нокаутом.

После окончания поединка шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к президенту UFC Дане Уайту.

«Пришло моё время. Давайте сделаем это», — написал Хамзат в своих социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 279, Чимаев досрочно победил в первом раунде американца Кевина Холланда.

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто.