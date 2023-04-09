Тедди Атлас объяснил, почему Джошуа не сразится с Фьюри и Уайлдером
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Известный тренер и аналитик Тедди Атлас оценил вероятность боёв двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа, с соотечественником Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.
«Джошуа заработал миллионы долларов. И это часть проблемы. Он сделал достаточно, чтобы обойтись без бокса. Повторюсь, все британские тяжеловесы – миллионеры, и всё благодаря невероятным британским фанатам.
Знаю, Джошуа говорит о Фьюри. Почему бы ему не сразиться с Уайлдером или даже Джо Джойсом? Или ещё раз подраться с Усиком? Всё дело в том, что у него есть альтернативы, как и у Фьюри с Канело. Возможность подраться с любым бойцом, избежав рисков и получив награду», – сказал Атлас в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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