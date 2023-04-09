Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тедди Атлас объяснил, почему Джошуа не сразится с Фьюри и Уайлдером

Тедди Атлас объяснил, почему Джошуа не сразится с Фьюри и Уайлдером
Комментарии

Известный тренер и аналитик Тедди Атлас оценил вероятность боёв двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа, с соотечественником Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

«Джошуа заработал миллионы долларов. И это часть проблемы. Он сделал достаточно, чтобы обойтись без бокса. Повторюсь, все британские тяжеловесы – миллионеры, и всё благодаря невероятным британским фанатам.

Знаю, Джошуа говорит о Фьюри. Почему бы ему не сразиться с Уайлдером или даже Джо Джойсом? Или ещё раз подраться с Усиком? Всё дело в том, что у него есть альтернативы, как и у Фьюри с Канело. Возможность подраться с любым бойцом, избежав рисков и получив награду», – сказал Атлас в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Джошуа выдал шоу! Разнёс Франклина и устроил потасовку после боя
Джошуа выдал шоу! Разнёс Франклина и устроил потасовку после боя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023