«Иногда бывают блокбастеры в зале». Хабиб выложил фотографию с мячом на тренировке

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, в котором показал фотографию с мячом на тренировке.

«Иногда бывают блокбастеры в зале», — подписал фото Нурмагомедов.

Напомним, Хабиб провёл свой последний бой в октябре 2020 года в главном событии турнира UFC 254. Соперником Нурмагомедова стал американец Джастин Гэтжи, которого россиянин победил удушающим приёмом во втором раунде.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца, ушедшего из жизни в июле 2020 года. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.