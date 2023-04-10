«Иногда бывают блокбастеры в зале». Хабиб выложил фотографию с мячом на тренировке
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, в котором показал фотографию с мячом на тренировке.
«Иногда бывают блокбастеры в зале», — подписал фото Нурмагомедов.
Напомним, Хабиб провёл свой последний бой в октябре 2020 года в главном событии турнира UFC 254. Соперником Нурмагомедова стал американец Джастин Гэтжи, которого россиянин победил удушающим приёмом во втором раунде.
Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца, ушедшего из жизни в июле 2020 года. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.
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