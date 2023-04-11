Тилл: Чимаев станет чемпионом в полусреднем весе

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Даррен Тилл считает, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев станет чемпионом промоушена.

«Мне кажется, что Чимаев станет чемпионом в полусреднем весе. Я действительно так считаю», — приводит слова Тилла MMAJunkie.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 279, Чимаев победил в первом раунде американца Кевина Холланда. Эдвардс в марте провёл дебютную защиту чемпионского титула, одолев судейским решением нигерийца Камару Усмана.

Ранее сообщалось, что Хамзат Чимаев проведёт свой следующий поединок на турнире в Абу-Даби 21 октября. Его соперником станет представитель Бразилии Пауло Коста.