Тилл: Чимаев станет чемпионом в полусреднем весе
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Даррен Тилл считает, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев станет чемпионом промоушена.
«Мне кажется, что Чимаев станет чемпионом в полусреднем весе. Я действительно так считаю», — приводит слова Тилла MMAJunkie.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 279, Чимаев победил в первом раунде американца Кевина Холланда. Эдвардс в марте провёл дебютную защиту чемпионского титула, одолев судейским решением нигерийца Камару Усмана.
Ранее сообщалось, что Хамзат Чимаев проведёт свой следующий поединок на турнире в Абу-Даби 21 октября. Его соперником станет представитель Бразилии Пауло Коста.
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