«Это большой урон здоровью». Усик объяснил, почему не нокаутировал Джошуа
Поделиться
Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик объяснил, почему он не нокаутировал американца Энтони Джошуа.
«Почему вы так кровожадны? Есть победа, всё отлично. Почему человек должен падать? У него есть мать и отец. Если человек падает, это большой урон здоровью. Я не за это», — приводит слова Усика журналист Майкл Бенсон в социальных сетях.
Напомним, боксёры встречались в августе 2022 года. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Усик (113:115, 115:113, 116:112). Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу также одержал Усик, выигравший единогласным решением судей.
Комментарии
- 11 апреля 2023
-
16:43
-
16:36
-
16:16
-
15:54
-
15:44
-
14:59
-
14:24
-
14:01
-
13:49
-
13:47
-
12:48
-
12:15
-
11:31
-
11:27
-
10:37
-
10:15
-
10:10
-
10:03
-
10:00
-
09:53
-
01:22
-
01:11
-
00:52
-
00:46
-
00:13
-
00:00
- 10 апреля 2023
-
23:03
-
22:53
-
22:38
-
21:49
-
21:38
-
21:10
-
20:37
-
19:49
-
19:37
Партнерский контент