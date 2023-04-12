«Он для меня смешной». Александр Шлеменко жёстко ответил Анатолию Сульянову

Российский боец Александр Шлеменко ответил на претензии промоутера Анатолия Сульянова. Ранее президент Hardcore FC обвинял спортсмена в лицемерии. Он заявил, что Шлеменко активно критиковал поп-MMA, а затем стал использовать его элементы в своём промоушене.

«Он для меня смешной в своих высказываниях. Он меня пытается уличить, что я что-то когда-то говорил про поп-MMA. Ну, пусть покажет, где я это говорил. Я говорил не про поп-MMA. Я это говорил про их пресс-конференции, на которых происходят наигранные спектакли, все драки начинаются с одного и того же удара ноги с разбега.

Что меня насмешило, он говорит: «Добро пожаловать в индустрию, наконец-то ты понял». Ой, спасибо! Спасибо, Анатолий. Я до этого не понимал, как раскручиваются бои и что вы там делаете. Мои 18 лет прошли зря. И если вспомнить мой бой с Фалканом на Bellator, где он не очень красиво повёл себя по отношению ко мне на взвешивании, сразу подогрелся интерес к этому поединку. И у меня получилось наказать его. Точно так же было с Артуром Гусейновым. Произошло неприятное взвешивание, после этого мы потолкались, это было не наиграно. Конфликт был, и он подогрел интерес к этому противостоянию», — сказал Шлеменко в интервью на канале

Александра Лютикова.