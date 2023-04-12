Тренер Адесаньи: мы не против боя с Чимаевым, но сейчас это смешно

Юджин Бэйрман, тренер новозеландского бойца, действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи, высказался о потенциальном поединке с Хамзатом Чимаевым.

«Хамзат дрался в среднем весе? Мы не можем принимать такие абсурдные решения. Это самый престижный титул в спорте. Понимаю, что бизнес иногда создаёт подобные ситуации, но вы хотите дать титульный бой Хамзату? Это обесценивает и организацию, и спорт, и достижения Андерсона Силвы, Жоржа Сен-Пьера, Биспинга.

Что должен сделать Хамзат? Подраться с тремя парнями. Я не против боя с Чимаевым, это отличный поединок. Громкое имя и серьёзное испытание. У него высококлассная борьба, адаптированная к смешанным единоборствам. Но меня волнует репутация UFC, сейчас это смешно», — сказал тренер в интервью Submission Radio.