Тренер Адесаньи: мы не против боя с Чимаевым, но сейчас это смешно

Юджин Бэйрман, тренер новозеландского бойца, действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи, высказался о потенциальном поединке с Хамзатом Чимаевым.
«Хамзат дрался в среднем весе? Мы не можем принимать такие абсурдные решения. Это самый престижный титул в спорте. Понимаю, что бизнес иногда создаёт подобные ситуации, но вы хотите дать титульный бой Хамзату? Это обесценивает и организацию, и спорт, и достижения Андерсона Силвы, Жоржа Сен-Пьера, Биспинга.
Что должен сделать Хамзат? Подраться с тремя парнями. Я не против боя с Чимаевым, это отличный поединок. Громкое имя и серьёзное испытание. У него высококлассная борьба, адаптированная к смешанным единоборствам. Но меня волнует репутация UFC, сейчас это смешно», — сказал тренер в интервью Submission Radio.
- 12 апреля 2023
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