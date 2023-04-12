Деметриус Джонсон: Джонс размажет Миочича

Бывший чемпион UFC, действующий обладатель титула ONE FC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон сделал категоричный прогноз на потенциальный поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Я думаю, что Джон Джонс просто размажет Стипе Миочича», — приводит слова Джонсона BJPenn.

Джон Джонс в марте этого года на турнире UFC 285 выиграл удушающим приёмом в первом раунде у французского бойца Сириля Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлой весовой категории.

После боя и сам Джонс, и Дана Уайт высказались, что следующий бой Джона будет с экс-обладателем титула Стипе Миочичем. Ожидается, что поединок пройдёт на турнире UFC 290 в июле.

Стипе Миочич последний раз выходил в октагон в 2021 году и проиграл нокаутом Фрэнсису Нганну.