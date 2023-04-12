Деметриус Джонсон: Джонс размажет Миочича
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Бывший чемпион UFC, действующий обладатель титула ONE FC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон сделал категоричный прогноз на потенциальный поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
«Я думаю, что Джон Джонс просто размажет Стипе Миочича», — приводит слова Джонсона BJPenn.
Джон Джонс в марте этого года на турнире UFC 285 выиграл удушающим приёмом в первом раунде у французского бойца Сириля Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлой весовой категории.
После боя и сам Джонс, и Дана Уайт высказались, что следующий бой Джона будет с экс-обладателем титула Стипе Миочичем. Ожидается, что поединок пройдёт на турнире UFC 290 в июле.
Стипе Миочич последний раз выходил в октагон в 2021 году и проиграл нокаутом Фрэнсису Нганну.
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