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Деметриус Джонсон: Джонс размажет Миочича

Деметриус Джонсон: Джонс размажет Миочича
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Бывший чемпион UFC, действующий обладатель титула ONE FC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон сделал категоричный прогноз на потенциальный поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Я думаю, что Джон Джонс просто размажет Стипе Миочича», — приводит слова Джонсона BJPenn.

Джон Джонс в марте этого года на турнире UFC 285 выиграл удушающим приёмом в первом раунде у французского бойца Сириля Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлой весовой категории.

После боя и сам Джонс, и Дана Уайт высказались, что следующий бой Джона будет с экс-обладателем титула Стипе Миочичем. Ожидается, что поединок пройдёт на турнире UFC 290 в июле.

Стипе Миочич последний раз выходил в октагон в 2021 году и проиграл нокаутом Фрэнсису Нганну.

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