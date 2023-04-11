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Дана Уайт: Джон Джонс стал чемпионом и пропал

Дана Уайт: Джон Джонс стал чемпионом и пропал
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Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт ответил на вопрос о перспективах действующего чемпиона организации в тяжёлой весовой категории Джона Джонса.

«Как дела у Джонса? Он вышел в октагон, сделал свою работу, став чемпионом, и просто пропал. Сейчас занимается тем, чем хочется. Он готов подраться вновь, хочет получить в соперники Стипе Миочича. Мы решим этот вопрос», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

В начале марта Джон Джонс вернулся в октагон спустя три года, поднявшись в тяжёлый вес. В главном событии турнира UFC 285 Джонс выиграл у Сириля Гана удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе.

Ожидается, что следующий поединок Джон Джонс проведёт на турнире UFC 290 в июле и его соперником станет Стипе Миочич.

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