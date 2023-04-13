США и Великобритания выйдут из IBA и создадут свою организацию

США и Великобритания возглавят группу стран, выходящих из IBA, чтобы создать новый международный орган управления боксом. Об этом сообщает Inside the Games.

Завтра группа национальных федераций объявит о создании нового международного руководящего органа по боксу в попытке сохранить место этого вида спорта в олимпийской программе.

Группа стран во главе с США и Великобританией официально подтвердит, что они выходят из Международной ассоциации бокса (IBA), чтобы создать новую организацию под названием «Всемирный бокс».

Завтра должен состояться онлайн-брифинг, в котором примут участие лидирующие боксёрские организации. Они обещают сделать «важное глобальное заявление относительно будущего олимпийского бокса».

«Четыре лидера бокса будут готовы ответить на вопросы об этом всемирном событии, которое призвано обеспечить постоянное место бокса в центре олимпийского движения и обеспечить лучшее будущее для этого вида спорта», — говорится в заявлении организаторов.