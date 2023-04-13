Шара Буллет рассказал, когда он сможет дебютировать в UFC
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал, когда он сможет дебютировать в UFC.
«Сейчас я жду, когда закончится испытательный срок USADA. Мой менеджер Али Абдель-Азиз сказал, что срок истекает в июле, и уже в августе я смогу выступить», – цитирует Магомедова «Матч ТВ».
В своём последнем бою, который состоялся 11 декабря, Шара Буллет за восемь секунд сумел нокаутировать индийского бойца Кушала Вьяса. Чуть ранее, 3 декабря, на турнире RCC 13, который прошёл в Екатеринбурге, россиянин одержал победу над своим соотечественником Михаилом Рагозиным единогласным решением судей.
Всего в профессиональной карьере Шарабутдин провёл 11 боёв. В них он не потерпел ни одного поражения.
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