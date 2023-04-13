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Александр Шлеменко проведёт поединок с экс-бойцом UFC

Александр Шлеменко проведёт поединок с экс-бойцом UFC
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проведёт поединок с экс-бойцом UFC Алексом Оливейрой в июле этого года — на турнире SFC в Омске. Об этом было объявлено сегодня на пресс-конференции SFC.

Напомним, 21 апреля Шлеменко проведёт реванш с представителем Швейцарии Ясубеем Эномото. Бой по правилам кикбоксинга должен состояться на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве 21 апреля. Шлеменко и Эномото встречались в декабре 2014 года на турнире FIGHT NIGHTS «Битва 18. Перезаморозка». Александр тогда победил единогласным решением судей.

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