Блахович: не мог поверить в то, что Адесанья выиграл у Перейры

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович поделился впечатлениями от победы Исраэля Адесаньи над Алексом Перейрой.
«У меня была сумасшедшая реакция. Я не мог поверить в то, как всё это закончилось. Просто я был уверен, что Перейра это тот парень, которого Адесанья никогда не сможет победить. Иногда на вашем пути попадаются такие соперники, которых ты никак не можешь одолеть. В этом бою Адесанья показал, что возможно всё, если во что-то верить. Нужно упорно тренироваться, верить в себя и тогда можно достичь любых целей», — приводит слова Блаховича Middle Easy.
Исраэль Адесанья нокаутировал Алекса Перейру в главном событии турнира UFC 287 и вновь стал чемпионом промоушена в среднем весе.
- 15 апреля 2023
-
15:33
-
14:33
-
13:40
-
12:49
-
12:14
-
11:32
-
10:13
-
09:19
-
08:54
-
02:58
-
02:37
-
02:10
-
00:56
-
00:11
- 14 апреля 2023
-
23:27
-
22:58
-
22:26
-
21:47
-
20:54
-
20:37
-
19:52
-
19:41
-
18:58
-
18:18
-
17:26
-
17:18
-
17:02
-
16:30
-
15:51
-
15:04
-
14:42
-
14:00
-
13:11
-
12:50
-
11:57