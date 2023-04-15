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Блахович: не мог поверить в то, что Адесанья выиграл у Перейры

Блахович: не мог поверить в то, что Адесанья выиграл у Перейры
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Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович поделился впечатлениями от победы Исраэля Адесаньи над Алексом Перейрой.

«У меня была сумасшедшая реакция. Я не мог поверить в то, как всё это закончилось. Просто я был уверен, что Перейра это тот парень, которого Адесанья никогда не сможет победить. Иногда на вашем пути попадаются такие соперники, которых ты никак не можешь одолеть. В этом бою Адесанья показал, что возможно всё, если во что-то верить. Нужно упорно тренироваться, верить в себя и тогда можно достичь любых целей», — приводит слова Блаховича Middle Easy.

Исраэль Адесанья нокаутировал Алекса Перейру в главном событии турнира UFC 287 и вновь стал чемпионом промоушена в среднем весе.

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