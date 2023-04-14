Опозорился с Анкалаевым и опускается ниже. Блахович выпрашивает реванш у Адесаньи

Титульный поединок с Магомедом Анкалаевым за чемпионский пояс UFC в полутяжёлом весе стал для Яна Блаховича большой репутационной потерей. Нет, со спортивной точки зрения всё было замечательно: поляк дал россиянину мощный бой, отбил Анкалаеву ноги и едва не добился успеха. Дагестанец спасся только благодаря шикарной борьбе, попросту залежав своего оппонента в чемпионских раундах. Победу должны были отдать Анкалаеву, но судьи вынесли очень странное решение — ничья.

Блахович в октагоне вёл себя максимально достойно, во время объявления результатов даже показав на Магомеда как на победителя. Но потом с поляком что-то случилось: сначала он заявил, что насчитал ничью, а потом и вовсе стал кричать на всех углах о своей «победе». Блаховича практически никто не поддержал: большинство экспертов заявили, что Ян всё-таки проиграл Анкалаеву. А его нелепые заявления после боя никто всерьёз так и не воспринял.

И вот теперь 40-летний Блахович, который далеко отодвинулся от титульного шанса, решил опуститься ещё ниже — в весовой категории. После того как Исраэль Адесанья победил Алекса Перейру и вернул себе титул в среднем весе, Блахович решил бросить ему вызов. Любопытно, что два года назад Ян уже побеждал Иззи: новозеландец тогда решил объединить пояса, но вчистую уступил поляку по итогам пяти раундов.

«Поздравляю с успешным реваншем, Исраэль. Если ты захочешь ещё один, то ты знаешь, где меня найти. На этот раз в среднем весе за твой пояс.

Побить тебя ещё раз – это хорошая мотивация. Я готов подраться. Я буду в хорошей форме, но мне нужно время. Дайте мне три или четыре месяца, и я буду весить 84 кг. Совершенно точно», — написал Блахович на своей странице в социальных сетях.

Очень странно выпрашивать реванш у парня, которого уже когда-то побеждал. Да ещё и спускаться ради этого на категорию ниже: Блахович — настоящий здоровяк, который в межсезонье весит куда больше 100 килограммов. Видимо, Ян понимает, что своего шанса на титул в полутяжёлом весе может уже не дождаться, да и против Анкалаева с Прохазкой ему придётся слишком тяжело. Только вот сбегать на категорию ниже — очень странный ход.