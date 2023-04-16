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Мурзаканов сломал руку во втором раунде боя с Джейкоби

Мурзаканов сломал руку во втором раунде боя с Джейкоби
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Сегодня, в ночь на 16 апреля в Канзас-Сити, штат Миссури, проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 44, в рамках которого российский боец Азамата Мурзаканова встречался с Джастином Джейкоби из США. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Во время боя Мурзаканов сломал себе руку.

«Джейкоби — хороший боец. Но, по-моему, я в конце второго раунда сломал левую руку. Поэтому работал только передней рукой, не мог двигать другой. Это моя третья победа в UFC. Дайте мне бойца из топ-10, топ-15 и я вам покажу, что такое настоящая черкесская кровь из России», — сказал Мурзаканов в интервью после боя.

Напомним, россиянин одержал третью победу в UFC и 13-ю в карьере. Азамат не потерпел ни одного поражения.

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