Чжан Чжилэй: я хочу бой с Фьюри, он будет уничтожен
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Китайский боксёр, временный чемпион в супертяжёлом весе по версии WBO Чжан Чжилэй заявил, что хочет провести поединок с непобеждённым британцем, обладателем чемпионского титула по версии WBC Тайсоном Фьюри.
В ночь на 16 апреля Чжилэй выиграл техническим нокаутом у Джо Джойса, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере.
«Это было только начало. Я хочу драться за пояс чемпиона. Поединок с Тайсоном Фьюри? Давайте сделаем это. Я хочу этого, мне такой бой интересен, и моя команда этого хочет. Я смогу нокаутировать Фьюри. У него нет подбородка, так что он будет уничтожен», — сказал Чжилэй в интервью YouTube-каналу iFL TV.
В активе Чжилэя 25 побед при одном поражении в профессиональной карьере.
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