Чжан Чжилэй: я хочу бой с Фьюри, он будет уничтожен

Китайский боксёр, временный чемпион в супертяжёлом весе по версии WBO Чжан Чжилэй заявил, что хочет провести поединок с непобеждённым британцем, обладателем чемпионского титула по версии WBC Тайсоном Фьюри.

В ночь на 16 апреля Чжилэй выиграл техническим нокаутом у Джо Джойса, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере.

«Это было только начало. Я хочу драться за пояс чемпиона. Поединок с Тайсоном Фьюри? Давайте сделаем это. Я хочу этого, мне такой бой интересен, и моя команда этого хочет. Я смогу нокаутировать Фьюри. У него нет подбородка, так что он будет уничтожен», — сказал Чжилэй в интервью YouTube-каналу iFL TV.

В активе Чжилэя 25 побед при одном поражении в профессиональной карьере.