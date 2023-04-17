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Арум: бой Ломаченко и Хэйни станет одним из лучших в истории лёгкого веса

Арум: бой Ломаченко и Хэйни станет одним из лучших в истории лёгкого веса
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO).

«Я считаю, что поединок получится крайне тяжёлым. Хэйни – фаворит, но, как по мне, в этом бою шансы на победу равны. Не могу дождаться… Это будет один из лучших боёв в истории лёгкого веса», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.

Ломаченко в октябре нанёс первое поражение в карьере американцу Джэмейну Ортису, победив единогласным судейским решением. Хэйни, также в октябре, защитил чемпионские пояса в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

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