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«Он велик». Абсолютный чемпион мира заявил о желании сразиться с Ломаченко

«Он велик». Абсолютный чемпион мира заявил о желании сразиться с Ломаченко
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), британец Джош Тэйлор высказался о потенциальном поединке против экс-чемпиона в трёх весовых категориях, украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 KO).

«Я равнялся на Ломаченко, когда был любителем. Я был в той же категории на Олимпиаде и мог встретиться с ним в финале, но проиграл на стадии четвертьфинала [Доменико] Валентино.

Я следил за Ломаченко и считал, что это был бы великолепный бой. Я восхищался тем, что он делает, и даже перенял парочку вещей, соединив стили… Да, я разделил бы с ним ринг, он велик», – сказал Тэйлор в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Напомним, 11 июня в США Тэйлор сразится с бывшим объединённым чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), американцем Теофимо Лопесом (18-1, 13 KO).

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