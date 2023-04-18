Фьюри отреагировал на слухи о возможном участии в мегатурнире с Усиком, Джошуа и Уайлдером

Обладатель титула WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри отреагировал на слухи, что может принять участие в мегатурнире с участием главных звёзд дивизиона –, Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера, который пройдёт в Саудовской Аравии.
«Я могу подтвердить, что эти слухи – абсолютная чушь», – написал Фьюри в своей социальной сети.
Ранее сообщалось, что поединки Фьюри – Усик и Джошуа – Уайлдер могут пройти в конце 2023 года в Саудовской Аравии.
Напомним, Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана соотечественника Дерека Чисору. Позже британец попытался договориться о поединке с Александром Усиком, однако бойцы не согласовали финансовые условия.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий
- 18 апреля 2023
-
03:03
-
02:23
-
01:02
-
00:45
- 17 апреля 2023
-
23:06
-
22:54
-
22:11
-
19:49
-
18:40
-
18:31
-
17:45
-
16:52
-
16:30
-
16:00
-
15:05
-
14:44
-
14:37
-
14:22
-
13:54
-
13:02
-
12:41
-
11:57
-
11:03
-
10:49
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
09:39
-
09:26
-
08:15
-
03:24
-
00:10
- 16 апреля 2023
-
22:59
-
22:40