Фьюри отреагировал на слухи о возможном участии в мегатурнире с Усиком, Джошуа и Уайлдером

Обладатель титула WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри отреагировал на слухи, что может принять участие в мегатурнире с участием главных звёзд дивизиона –, Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера, который пройдёт в Саудовской Аравии.

«Я могу подтвердить, что эти слухи – абсолютная чушь», – написал Фьюри в своей социальной сети.

Ранее сообщалось, что поединки Фьюри – Усик и Джошуа – Уайлдер могут пройти в конце 2023 года в Саудовской Аравии.

Напомним, Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана соотечественника Дерека Чисору. Позже британец попытался договориться о поединке с Александром Усиком, однако бойцы не согласовали финансовые условия.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий