Коста сравнил себя и Чимаева, в шуточной форме указав характеристики обоих

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в средней весовой категории UFC, разместил шуточный пост на своей странице в социальных сетях, сравнив себя со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Ожидается, что оба проведут поединок на турнире UFC 294 в Абу-Даби, который состоится 21 октября.

Пауло охарактеризовал себя следующим образом: альфа-самец; копна волос на голове; неимоверно накачанное тело; живёт в Бразилии и готов пожертвовать жизнью ради родины; делает забавные мемы для фанатов; провалил взвешивание и сказал сопернику, что это его проблемы.

Чимаев получил характеристику: девственник Хамзат; лысая голова; совсем без мышц; бросил родину вместо того, чтобы защищать её; зависает с Дарреном Тиллом в свободное время; провалил взвешивание и пришёл с десятком извинений.

Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой: