Алджамейн Стерлинг провёл спарринг с самым молодым бойцом в истории UFC

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав, как проводил тренировочное занятие с самым молодым (18-летним) бойцом в истории UFC Раулем Росасом-младшим и бойцом ММА Ксандером Рамиресом.
«Когда я что-то говорю, то это и имею в виду. Было здорово поработать со следующей волной талантов в ММА», — написал Стерлинг.
Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга
Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга
Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга
Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга
В последнем поединке Росас-младший встречался с представителем США Кристианом Родригесом и проиграл ему в третьем раунде. Это был его второй бой в UFC – в первом поединке он победил американца Джея Перрина. Стерлинг в последнем бою победил соотечественника Ти Джея Диллашоу.
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