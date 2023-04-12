О'Мэлли посоветовал самому молодому бойцу UFC не выступать там в ближайшие два года

Британский боец UFC Шон О'Мэлли высказался по поводу Рауля Росаса-младшего, который является самым молодым бойцом промоушена.

Напомним, на прошедших выходных американец потерпел первое поражение в организации.

«Я знал, что он проиграет Родригесу. Я сказал, что Кристиан Родригес будет слишком сильным для него. Он тренируется в хорошем зале. И я не хочу говорить, что с ним покончено, но что в UFC с ним будут делать дальше? Может, лучше не подписывать сейчас новый контракт? Пусть подерётся два-три года где-нибудь в другом месте, наберёт побед. Но UFC готовы рисковать, чтобы получить новую звезду. Может ли он всё ещё ей стать? Не уверен.

В дивизионе, определённо, есть ребята, которых он может побить. Но мне кажется, что ему просто нужно думать сейчас не о победах, а о том, как он может стать лучше», — приводит слова О'Мэлли MMAJunkie.