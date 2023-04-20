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Сергей Павлович объяснил причину своего единственного поражения в ММА

Сергей Павлович объяснил причину своего единственного поражения в ММА
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Российский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории Сергей Павлович объяснил своё единственное поражение в профессиональных смешанных единоборствах.

Павлович проиграл техническим нокаутом Алистару Овериму в своём дебютном поединке в UFC, который состоялся в 2018 году в Китае.

«Акклиматизация, это была акклиматизация. В Китае такой часовой пояс, что туда надо приезжать пораньше. Я ни в коем случае не имею в виду, что проиграл только поэтому, но после поражения я понял, что нужно приезжать пораньше, чтобы акклиматизироваться», — сказал Павлович на пресс-конференции.

После поражения от Оверима Павлович одержал пять побед подряд. В ночь на 23 апреля он встретится с Кёртисом Блэйдсом в рамках главного события турнира UFC Fight Night 222.

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