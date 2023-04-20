Сергей Павлович объяснил причину своего единственного поражения в ММА

Российский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории Сергей Павлович объяснил своё единственное поражение в профессиональных смешанных единоборствах.
Павлович проиграл техническим нокаутом Алистару Овериму в своём дебютном поединке в UFC, который состоялся в 2018 году в Китае.
«Акклиматизация, это была акклиматизация. В Китае такой часовой пояс, что туда надо приезжать пораньше. Я ни в коем случае не имею в виду, что проиграл только поэтому, но после поражения я понял, что нужно приезжать пораньше, чтобы акклиматизироваться», — сказал Павлович на пресс-конференции.
После поражения от Оверима Павлович одержал пять побед подряд. В ночь на 23 апреля он встретится с Кёртисом Блэйдсом в рамках главного события турнира UFC Fight Night 222.
- 20 апреля 2023
-
11:40
-
11:29
-
11:20
-
10:58
-
10:51
-
10:45
-
09:58
-
09:45
-
09:25
-
08:22
-
08:17
-
01:19
-
01:03
-
00:37
-
00:06
- 19 апреля 2023
-
23:52
-
23:06
-
22:50
-
22:40
-
22:02
-
21:57
-
21:08
-
20:58
-
20:36
-
19:09
-
18:56
-
18:11
-
17:36
-
17:02
-
16:42
-
15:48
-
14:50
-
14:38
-
14:05
-
13:58