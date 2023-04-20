Блэйдс: я здесь не ради славы, а ради денег. Мне нужен титул

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории Кёртис Блэйдс высказался о желании завоевать чемпионский титул.

«Я здесь не ради славы. Не она заставляет тренироваться по утрам. Я здесь ради денег. И я знаю, что, если я получу пояс, я получу больше денег. С кем бы мне ни пришлось драться, чтобы получить пояс. Конечно, было бы круче, если бы это был Джонс. Это лучше для наследия, но это не так важно», — сказал Блэйдс на пресс-конференции.

В ночь на 23 апреля Кёртис Блэйдс встретится с Сергеем Павловичем в рамках главного события турнира UFC Fight Night 222.

Кёртис Блэйдс провёл 21 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения, ещё один бой был признан несостоявшимся.