Обладатель титула WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри анонсировал своё возвращение и рассказал, что скоро станет известна дата предстоящего поединка.
«У меня есть одна очень важная новость – дата предстоящего боя. Это будет серьёзный поединок. Оставайтесь на связи, потому что король тяжёлого веса возвращается», — сказал Фьюри в ролике, выложенном в своих социальных сетях.
Напомним, Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана-соотечественника Дерека Чисору. Позже британец попытался договориться о поединке с Александром Усиком, однако бойцы не согласовали финансовые условия.
Ранее Фьюри отреагировал на слухи, что может принять участие в мегатурнире с участием главных звёзд дивизиона – Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера, который пройдёт в Саудовской Аравии.
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