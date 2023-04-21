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Джошуа: на 95% уверен, что бой с Уайлдером состоится

Джошуа: на 95% уверен, что бой с Уайлдером состоится
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Британский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа высказался о возможном поединке с соотечественником Деонтеем Уайлдером.

«На 95% уверен в том, что этот бой состоится. Уайлдер очень хорош, и я уважаю его. Знаю, что это будет тяжёлый бой, но я в себе уверен. Я более разносторонний боксёр, чем он», — цитирует Джошуа Metro.

Ранее сообщалось, что поединок между Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа может пройти в Саудовской Аравии в декабре. Представители Уайлдера и сам боец также выражали заинтересованность в поединке.

Уайлдер в своём последнем поединке в октябре прошлого года выиграл нокаутом у Роберта Хелениуса. Энтони Джошуа в апреле одержал победу единогласным решением судей над Джермейном Франклином.

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