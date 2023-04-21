Кормье: единственный, с кем Алексу Перейре лучше избегать бой — Магомед Анкалаев
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье предостерёг экс-обладателя титула в среднем весе Алекса Перейру от поединка с российским бойцом Магомедом Анкалаевым.
«Есть бой, который Алекс Перейра должен избегать любыми путями. Единственный человек, с которым Перейра должен избегать бой — Магомед Анкалаев. Потому что Магомед умеет бороться, что мы видели в бою с Блаховичем, когда он в последних раундах проводил тейкдауны. В целом же в полутяжёлом весе не так много борцов, так что Алексу не стоит опасаться», — приводит слова Кормье Middle Easy.
Алекс Перейра на турнире UFC 287 проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье и утратил титул чемпиона в среднем весе. После этого бразилец объявил о переходе в полутяжёлый вес.
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